Apre un nuovo punto vendita del “Nido dei Bimbi” a Salerno. Lo storico marchio salernitano inaugurerà domenica 27 febbraio un altro negozio in via Trento, con tante promozioni per i clienti la consueta grande attenzione per i più piccoli e le loro famiglie, secondo i principi che da sempre hanno guidato l’operato di chi ha portato avanti un impegno riconosciuto e apprezzato.

Un nome su tutti, quello di Alfonso Memoli, storico titolare del negozio di via Conforti, tragicamente scomparso lo scorso anno. Il nuovo punto vendita nel quartiere Mercatello sarà “dedicato” proprio a lui, segno dell’amore e della perseveranza che i suoi ragazzi Morena, Matteo e Annalisa, che insieme alla madre, Teresa, hanno intrapreso questa nuova sfida.

Al “Nido dei Bimbi”, per questa nuova emozionante avventura, il più caloroso “in bocca al lupo” e auguri di buon lavoro.

Correlati