Venerdì 11 marzo alle ore 16:00 presso il Salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino a Salerno sarà presentato Il segno opposto, il libro scritto dal giornalista salernitano Stefano Ferrara e pubblicato dalla casa editrice salernitana Saggese Editori.

Il libro, pubblicato il 5 gennaio scorso, racconta la storia di Yasir un profugo siriano sbarcato sulle coste meridionali italiane e sistemato in un centro d’accoglienza dove diviene manodopera per caporale. Dall’audace e coraggiosa inchiesta di un giornalista, abile a infiltrarsi nella struttura sorta accanto a un vero e proprio ghetto, dipenderanno la sua salvezza, una nuova casa in cui essere accolto e la denuncia di uno stato d’oppressione. E non mancherà per il protagonista una storia d’amore che lo aiuterà a trovare la speranza anche nei momenti più bui.

Il segno opposto, quindi, è un libro pieno di coraggio, speranza, amore e determinazione.

L’incontro di venerdì sarà moderato dalla poetessa Elvira Venosi e interverranno il

Presidente della Provincia di Salerno, dott. Michele Strianese, il Consigliere Provinciale con delega alla cultura, dott. Francesco Morra, l’onorevole Piero De Luca, deputato della Repubblica italiana, l’editore Francesco Maria Saggese e l’autore del libro “Il segno opposto” Stefano Ferrara.