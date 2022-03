Salerno, arriva la pizza Plant-Based. Anche l’alimentazione e il cibo diventano strumento per la diffusione di uguaglianza e di inclusività.

Mercoledì 16 marzo dalle ore 20.30 presso la Pizzeria Quadra di Salvatore Savastano, in Via Picenza 90, si terrà una degustazione della nuova selezione di pizze PLANT BASED.

In questa occasione non solo vogliamo farvi conoscere il nostro prodotto e la nostra location, ma soprattutto, in modo semplice e forse sfiorando l’ingenuità, vogliamo creare una breccia – seppur minimale – nella cultura sociale, toccando argomenti ben più in là del mero atto di nutrirsi.

Integrazione. Unione. Uguaglianza. Libertà. Rispetto.

La realtà di QUADRA Pizzeria è popolare, semplice ma dotata di un dinamismo ed un fermento decisamente insolito per una pizzeria di quartiere. L’intera baracca si regge sull’esperienza di Salvatore -Sasà- Savastano, esperto Mastro Pizzaiolo che da sempre trasforma la sua passione – nata da una tradizione familiare – in grande innovazione. Insomma, un uomo con le mani in pasta.

Il cibo è un aspetto primario della cultura umana, è base antropologica che ha sempre generato fertili indagini a livello culturale ed identificativo: ‘la migliore rappresentazione delle società e il miglior mezzo per interpretarne le caratteristiche’ scriveva Claude Lévi-Strauss, un canale sempre aperto ed infinito attraverso il quale ci si rende conto che alla fine siamo tutti più connessi di quel che crediamo. Attraverso il cibo abbiamo conosciuto l’opera di miliardi di nostri predecessori e attraverso il cibo continuiamo a comunicare tutt’oggi.

La nostra tradizione culinaria è sorprendente; quel che rende speciale la nostra relazione con il cibo è l’importanza che secolarmente gli attribuiamo: il rituale della tavola, le ricette della domenica, i dolci delle feste, la pasta fatta in casa, il vino inchiostro, le cime di rapa, il peperone ‘mbuttunato … la pizza. La nostra tradizione porta con sé i segni della fame, il segreto della povertà, lo slancio della risalita, le mani della nonna, l’arte dell’ingegno. Porta con sé l’eco delle invasioni e della mescolanza, dell’unità con lo ‘straniero’, del diritto al piatto a tavola.

Tutto questo si assapora anche all’interno di una semplice pizza. Per questo abbiamo pensato di creare una pizzeria che abbia davvero un’offerta per tutti. Con la voglia di uguaglianza e di inclusività abbiamo inserito nel nostro menù una selezione di pizze VEGANE o meglio intese come PLANT BASED.

Alla base di questa scelta c’è la volontà di dare la libertà a chiunque di godersi la nostra pizza. Chi ha adottato nella propria quotidianità uno stile di alimentazione cruelty free spesso si trova a dover fare i conti – sicuramente perlomeno nella nostra città – con una mancanza di proposte o, nei migliore dei casi, con la necessità di dover “arrangiarsi”.

La nostra proposta invece è quella di presentare una varietà di pizze fatta su misura. Non una ortolana senza mozzarella o una napoletana senza acciughe: da Quadra vorremmo essere fautori di un’apertura verso una cultura già radicata nel resto del mondo e che reclama di essere ascoltata.

Non è necessario essere vegani o plant-based per ordinare una pizza dalla sezione Veg: non si può dire però il contrario.

Per farvi conoscere la nuova sezione del menu, ma anche per darvi la possibilità di conoscere meglio la nostra pizzeria, abbiamo pensato di organizzare l’ HAPPY PLANT BASED inclusive Pizza dinner, evento nel quale avremo piacere di ascoltare le vostre opinioni sul nostro prodotto.