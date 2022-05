L’amore quello con la A maiuscola è il protagonista del nuovo singolo di Piervito Grisu’ featuring Sud Sound System dal titolo “Il Tuo Profumo”. Il brano vede il cantastorie Raggamuffin in combo con i maestri del Reggae Italiano e conosciutissimi in ambito internazionale unire i propri dialetti cioè quello Campano per Grisu’ e quello Salentino per i Sud Sound System. Il brano nasce dalla loro amicizia e dalla voglia di parlare d’amore a ritmo di Reggae. La produzione musicale è di Terron Fabio e Max Dale.

Il video del brano è stato girato a Casalabate (Lecce) nella bellissima cornice del Salento. Il brano sarà distribuito da La Pecora Nera etichetta Campana e sarà disponibile su tutti gli store digitali mondiali. Sia i Sud Sound System che Piervito Grisu’ gireranno l’ Italia con i rispettivi Tour. E ci sarà anche qualche data dove saranno insieme sul palco, come quella del 16 Luglio ad Udine al One Love Festival.