In occasione della Festa dell’Europa e dell’Anno Europeo dei Giovani, il 9 maggio 2022, Moby Dick ETS organizza una serie di attività ed eventi sul territorio salernitano. In mattinata, alle ore 9.00, presso l’Università degli Studi di Salerno, si terrà il seminario realizzato nell’ambito del progetto “Europa+Vicina” dal titolo “Le opportunità e gli strumenti offerti dall’UE” volto a sensibilizzare i giovani under 35 del mondo universitario sulle opportunità formative e professionali offerte dall’Europa. Al termine del seminario verrà inaugurata la sede dello sportello Europe Direct Salerno presso l’Ateneo. Un obiettivo importante per l’intero territorio che avrà a disposizione un ulteriore punto dove ricevere info dirette dall’Europa.

Nel pomeriggio, invece, alle ore 16.00, sarà la volta della cerimonia di inaugurazione del nuovo servizio Informagiovani del Comune di Salerno e per l’occasione, insieme all’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune, Paola De Roberto, si istituirà il tavolo di lavoro “Giovani e Innovazione Sociale” per co-programmare e coordinare iniziative sul territorio dedicate ai giovani. Le porte di via Bottiglieri si apriranno per tutti i giovani del territorio che vorranno ritrovare uno spazio dove confrontarsi e crescere in merito alle problematiche ed alle opportunità che vengono offerte alle nuove generazioni. Anche in questo caso Moby Dick ETS si occuperà di mettere in contatto i giovani cittadini salernitani con attori sociali, politici e del mondo del lavoro, garantendo risposte chiare ed immediate.

Di seguito il programma della giornata e gli interventi previsti.

Seminario su opportunità e strumenti offerti dall’Unione europea

ore 9.00 aula SPA – Università degli Studi di Salerno

ore 9.00

Saluti istituzionali

Virgilio D’Antonio – Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione, Unisa

Paolo Piciocchi – Referente progetto Europa+Vicina, Unisa

Maria Senatore – Responsabile documentalista CDE, Unisa

Domenico Credendino – Presidente Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana

Giuseppe Pagliarulo – Dirigente UOD Politiche Giovanili regione Campania

ore 9.30

Relazioni

Paolo Senatore – Community Manager Europe Direct Salerno

Anno Europeo dei Giovani 2022, le occasioni fornite dall’UE

Francesco Piemonte – Coordinatore progetto Europa+Vicina

Europa+Vicina tra attività formative e obiettivi per i giovani del territorio

Stefania Leone – Direttore Osservatorio Giovani OCPG, Unisa

Youth Work: pratiche, sperimentazioni e ricerca

Modera: Benedetta De Luca – Responsabile eventi progetto Europa+Vicina

ore 11.00

Cerimonia di inaugurazione dello sportello Europe Direct Salerno – sede universitaria

Inaugurazione Informagiovani Salerno e

Tavolo di lavoro “Giovani e Innovazione Sociale”

ore 16.00 Sede Informagiovani Salerno – via Enrico Bottiglieri, Salerno

ore 16.00

Cerimonia di inaugurazione Informagiovani Salerno

Vincenzo Napoli – Sindaco del Comune di Salerno

Paola De Roberto – Assessore Politiche Sociali e Giovanili Comune di Salerno

Francesco Piemonte – Presidente Moby Dick ETS

ore 17.30

Tavolo di Lavoro “Giovani e Innovazione Sociale”

Sono invitate a partecipare le associazioni giovanili salernitane e i rappresentanti degli Istituti scolastici Superiori di II grado di Salerno, affinché si possa istituzionalizzare un’azione di co-programmazione e coordinamento delle iniziative sul territorio dedicate ai giovani.

A seguire aperitivo di rete.

Presenta: Maria Carla Ciancio – Direttrice Politichegiovanili.com