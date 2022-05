Oggi, 9 maggio, alle ore 16, si terrà la cerimonia di inaugurazione della nuova sede del Centro Informagiovani del Comune di Salerno sito in via Enrico Bottiglieri.

Il taglio del nastro sarà affidato al Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, insieme a Paola de Roberto, Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili e a Francesco Piemonte, Presidente di Moby Dick ETS che gestirà l’informagiovani per conto dell’Amministrazione.

Le porte di via Bottiglieri si apriranno per tutti i giovani del territorio che vorranno ritrovare uno spazio dove confrontarsi e crescere in merito alle problematiche ed alle opportunità a loro offerte.

L’Informagiovani si occuperà di mettere in contatto i giovani cittadini salernitani con attori sociali, politici e del mondo del lavoro, garantendo risposte chiare ed immediate.

In occasione dell’inaugurazione di questa nuova sede, programmata nella data in cui si festeggia l’istituzione della Giornata dell’Europa e dell’Anno Europeo dei Giovani, l’Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili istituisce formalmente il tavolo di lavoro “Giovani e Innovazione Sociale” per co-programmare e coordinare con e per i giovani iniziative sul territorio a loro dedicate.