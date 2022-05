Calcio ma soprattutto amicizia e solidarietà, questi i valori su cui si fonda il torneo “Insieme per lo Sport“, organizzato in memoria dei compianti Bruno Carmando, Alberto Massa e Carlo Salvati, tre figure rappresentative della città di Salerno e del mondo dello Sport. Dal 30 maggio al 4 giugno, infatti, torna a Salerno ed a Bellizzi il torneo di calcio giovanile fortemente voluto dagli organizzatori Mario Avallone ed Alfonso Zoccola, grazie anche alla collaborazione della A.S.D. Torrione Forte La Carnale di Salerno, presieduta da Giuseppe Nasti, e della A.C. Pro Salerno, diretta da Michele Paglionico.

Una kermesse molto attesa per il panorama del calcio giovanile salernitano, soprattutto dopo il periodo di pandemia Covid-19 che ha fortemente limitato, tra le altre, le attività sportive e l’aggregazione, uno dei valori cardine alla base del calcio. Alla manifestazione, prenderanno parte atleti della categoria Allievi Under 16 e della categoria Giovanissimi Under 14 appartenenti a società sportive professionistiche nonché giovani calciatori delle categorie Pulcini 2011-2012, Primi Calci 2013-2014 e Piccoli Amici 2015-2016 delle società partecipanti alle attività della Sezione Giovanile Scolastica della Figc o di altri enti di promozione sportiva.

Gli atleti delle categorie Under 16 e Under 14 si confronteranno sullo splendido manto erboso della Nuova Primavera di Bellizzi mentre gli altri si incontreranno sul terreno di gioco “Alcide De Gasperi” di Salerno. Tra le società professionistiche che prenderanno parte al torneo, figurano Salernitana, Cavese, Paganese, Juve Stabia, Turris, Casertana e Benevento. Una lista importante di sodalizi campani che stanno portando avanti progetti ambiziosi soprattutto per ciò che concerne i campioni del futuro, volendo puntare fortemente sui prodotti dei settori giovanili. Per quanto riguarda le scuole calcio che saranno presenti al torneo, invece, spiccano l’ASD Torrione, la Pro Salerno ma pure Millenium, Gallozzi, Eden Soccer, Baronissi, Asd Battipaglia e Real Agropoli.

Come detto, la manifestazione dedica a tre personaggi storici dello sport salernitano, le altrettante sezioni del torneo. In particolare, al ricordo dello stimato talent scout salernitano Alberto Massa è dedicata la categoria

Under 16, quella Under 14 all’indimenticato masseur granata Bruno Carmando ed a Carlo Salvati le categorie Pulcini,

Primi Calci e Piccoli Amici.

Ad aprire i giochi della categoria under 16 una suggestiva esibizione dei cani del centro cinofilo dei territori del territorio di cui è responsabile Roberto Napoli.

Sarà un’intera settimana di sport per circa 500 atleti, in ben 45 distinti incontri. I calciatori più “grandi”, delle categorie Allievi, e quelli più piccoli, avranno modo di mettere in mostra le loro capacità e di entusiasmare i tanti familiari, tifosi, ed appassionati provenienti da diverse realtà sociali non solo dalla città e della provincia di Salerno ma anche dalla Regione Campania che affolleranno le gradinate degli impianti di Salerno e Bellizzi.

L’intento della manifestazione così articolata è quello di promuovere e rappresentare le varie realtà del calcio giovanile al fine di costruire, tra le varie componenti, un più corretto, lineare e proficuo rapporto.

Di seguito, la locandina dell’evento: