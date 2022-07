Dopo due anni di stop forzato, a Baronissi ritornano i festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Costantinopoli. Il programma religioso, iniziato già nei giorni scorsi, terminerà il 24 luglio con la processione tra le strade della parrocchia.

Tre le messe in programma nella giornata di domenica: alle 8.30, alle 11 e alle 18.30. Nel corso dell’ultima celebrazione è prevista anche la benedizione dei portatori delle statue della Madonna di Costantinopoli e di Sant’Antonio che saranno portate in processione a partire dalle 19.

Il programma civile organizzato dal comitato festa, invece, prevede la sfilata per le strade della città (ore 8) del corpo bandistico città di Contursi, diretto dal maestro Arianna Riviello. Il gruppo, poi, alle 11 eseguirà brani di musica lirica sinfonica in villa comunale nel corso del “Mattiniere in Villa”. In chiusura, dopo la processione, fuochi pirotecnici a cura della ditta Massimo Mauro.