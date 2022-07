Da tre generazioni rappresentano un punto di riferimento nel mondo del commercio della Valle dell’Irno. A Baronissi dici Siniscalco e nella mente ritornano quelle fantastiche idee (poi diventate “dolci” nel tempo) che hanno accompagnato la storia imprenditoriale ed umana di una famiglia che oggi festeggia i suoi primi cento anni di vita commerciale. Un secolo di storia fatto di sacrifici, passione e lungimiranza che hanno permesso ai Siniscalco di diventare un marchio riconosciuto ed apprezzato in tutta la provincia di Salerno.

Fondata nel 1922 da Carmine Siniscalco, per tutti “Minuccio”, come negozio di alimentari, l’attività è stata sempre un punto di riferimento per la comunità di Baronissi che ne ha riconosciuto cortesia, professionalità, qualità e grande onestà. Doti rimaste immutate anche negli anni in cui è stato il figlio Franco a gestire il negozio di famiglia.

Negli anni Novanta, poi, il testimone è passato alla terza generazione, con le figlie Rossella e Maria Carmela che hanno aggiunto “Dolci Idee” alla storia dei Siniscalco. «Un sicuro riferimento del mondo commerciale e della città di Baronissi a cui tributiamo il ringraziamento e i nostri più cari auguri. Lunga vita a “Dolci Idee”», ha scritto sui social il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, celebrando la storia commerciale dei Siniscalco, un’icona della città.