di DARIO CIOFFI

Ve lo ricordate Kristic? Pure quella domenica pioveva e ne facemmo 4. Allora al Bologna e ora alla Samp. Però stavolta è più bello.

Prima vittoria già alla terza di campionato. E secondo risultato utile di fila. E un solo gol subito all’esordio dalla Roma.

Non è stata solo bella la Salernitana, ha esagerato. Ha giocato, vinto, divertito contro una squadra che pochi giorni fa fermava la Juve (e che ha una grande tifoseria).

Oggi è tutto bellissimo. Anzi perfetto. Non tarderanno i momenti tosti, i dubbi e le paure sbattuteci in faccia dalla realtà. Però quelli mica ci preoccupano…

Siamo abituati a mangiare pane e veleno, se ci dite “non montatevi la testa” non è che ci offendiamo solo, vi facciamo proprio il pernacchio.

Tranquilli, noi torniamo subito comodi ai posti in piedi sotto l’acqua, le poltrone comode sono roba d’altri, però siccome vogliamo godercela, solo quello, almeno stasera ci facciamo giusto un giro.

Se lo merita Salerno.

Quel che si meriterà ancora la Salernitana lo scopriremo col tempo. E siamo parecchio curiosi di capirlo.

Intanto, nel traffico dell’Arechi, da cui se va bene usciamo stanotte, la gente si dà la precedenza, si fa passare davanti dicendo “prego”, ché dopo aver visto ‘sti 4 palloni quasi-quasi questa Via Crucis automobilistica ti pare una piacevole passeggiata.

Domani è lunedì. In parecchi sarete meno “schiattati in corpo” del solito

Cose che solo il vecchio cuore granata…

(foto US Salernitana 1919)