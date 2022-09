S’intitola “Tim Burton e il catalogo delle Meraviglie. Un saggio «pop» tra letteratura e cinema” il libro di Maria Cristina Folino, edito da Dialoghi.

Un gioco di rimandi e innovazione tra l’opera letteraria di Lewis Carroll e i film Disney: questo saggio “pop”, che spazia tra diversi media e modalità di comunicazione, intende evidenziare le valenze metaforiche assunte, di volta in volta, dal Paese delle Meraviglie di Carroll all’interno della trasposizione cinematografica di Tim Burton. Esaminando la natura della nuova Alice adolescente, se ne vedranno i molteplici aspetti e le implicazioni: quale significato è insito nei dubbi, nei ricordi e nella paura della rivalsa da parte della protagonista? Dopo aver viaggiato dalla carta stampata al cinema, e ritorno, la risposta definitiva – in ogni caso – spetta al lettore.

Il libro è stato pubblicato il 25 luglio scorso, la prefazione è a cura del professor Mario Monteleone dell’Università degli Studi di Salerno.

L’autrice Maria Cristina Folino, nata a Salerno nel 1989, è giornalista, copywriter e social media manager. Laureata in Lettere e Filologia moderna presso l’Università degli Studi di Salerno, è specializzata in Programmazione e gestione d’interventi per gli archivi e le biblioteche digitali. Ha collaborato con la stampa locale e con testate online. Ad oggi è social media manager presso MTN Company, collabora con Gruppo Eventi per Casa Sanremo e scrive per “Alpi Fashion Magazine”.