L’Ambito Territoriale Sociale ha istituito il Centro Antiviolenza “Anna Borsa”. Il servizio è attivo dal primo settembre con reperibilità h 24 attraverso il seguente numero di cellulare: 3443400016. L’intervento è articolato per offrire ascolto telefonico, colloqui su appuntamento, attività di sportello, valutazione del rischio, sostegno ai percorsi di fuoriuscita dalla violenza. E’ offerta consulenza legale, garantendo il lavoro in rete con istituzioni, servizi socio-sanitari, forze dell’ordine, tribunale, privato sociale. Tutti i servizi sono gratuiti, assicurando la privacy e l’anonimato. Il Centro, gestito dall’Associazione Differenza Donna APS, è implementato attraverso il fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità, di cui al DPCM 1 dicembre 2017 ed al DPCM del 4 dicembre 2019.

“L’intervento si inserisce nella vasta gamma dei servizi programmati ed attuati nell’ambito del Piano Sociale di Zona, al fine di offrire il necessario sostegno delle donne vittime di violenza”, dichiara il Coordinatore dell’Ufficio di Piano, avv. Tommaso Maioriello, che così prosegue: “Abbiamo disegnato un percorso orientato ad affrontare le emergenze e prima ancora teso a prevenire episodi di violenza, predisponendo “antenne” professionali altamente sensibili rispetto a fenomeni e comportamenti degenerativi”.

Elisa Ercoli, Presidente dell’Associazione Differenza Donna APS, dichiara: “Siamo davvero felici di iniziare la gestione del nuovo Centro antiviolenza, un Centro antiviolenza intitolato ad Anna Borsa, una donna uccisa per mano di chi avrebbe dovuto amarla. Saremo sul territorio con tutti i nostri saperi, le nostre competenze e con grande desiderio di giustizia per le donne per le bambine e i bambini. E tutto questo lo faremo insieme, insieme alla cittadinanza che sappiamo volere delle risposte, insieme alle istituzioni con cui cresceremo in una collaborazione sempre più efficace, insieme alle/ai giovani, insieme alle anziane e agli anziani e a tutta la popolazione che vorrà parlare, scambiarsi, conoscere, approfondire, partecipare. Solo insieme si vince la violenza”.

Giuseppe Lanzara, Sindaco di Pontecagnano Faiano – Comune Capofila del Piano di Zona, ha fortemente voluto l’istituzione del Centro Antiviolenza “Anna Borsa”: “Mai più violenza sulle donne! Non è solo il nostro grido, è anche e soprattutto il nostro impegno morale ed istituzionale di tutti giorni. Nell’animo di tutti noi è incisa la ferita della violenza di cui è stata vittima la nostra concittadina Anna Borsa: non dimentichiamo e costruiamo servizi in difesa della dignità delle donne e di ogni persona”.