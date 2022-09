Cosimo Zerenga, in arte Kill Drama (classe 1995), è una giovane voce del rap italiano, molte volte con sfumature pop. Le sue canzoni toccano vari temi, da quelli sociali a quelli sentimentali fino ad arrivare a quelli popolari, come la zona da cui proviene, il Cilento, più precisamente Paestum. Fin da piccolo Cosimo mostra grande passione per il teatro, oltre che per la musica, diventata poi il suo “strumento” di talento. Si definisce un po’ ragazzo di strada, un po’ un intellettuale modesto. Ha una grande padronanza del linguaggio come si percepisce dai suoi testi, sia che essi siano stati scritti in dialetto, sia che siano stati scritti in Italiano. Ha all’attivo due videoclip all’estero e featuring con rapper famosi, ama definire le sue canzoni e i suoi progetti “un vaso di Pandora”.

Il 22 agosto è uscito un singolo, Roulette, che vede la collaborazione di uno dei più grandi produttori italiani del momento, Sick Luke, producer di brani per i rapper più importanti della scena, tra i quali spiccano Ghali, Gue Pequeno, Sfera Ebbasta, Emis Killa e tanti altri.

“Qualche anno fa tramite un amico comune sono stato fortunato ad avere la sua produzione, che ho usato solo oggi perché lo ritenevo un momento opportuno per giocarmi questa carta”, spiega Kill Drama. “Sarà il singolo che mi farà abbandonare, almeno per il momento, l’hip hop di strada e darà vita ad un nuovo disco con una nuova forma musicale di genere pop-rap che si chiamerà “Cosimo”, che dovrebbe vedere la luce nel gennaio 2023, andrà anche in Feltrinelli. Per me vuol dire tanto visto da dove sono partito a cosa mi sta accadendo”. La sfida di Kill Drama, 27enne originario di Paestum, è entrata definitivamente nel vivo.

Di seguito il video di Roulette, l’ultimo singolo del rapper salernitano: