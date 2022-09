Salerno – Venerdì (30 settembre) e sabato (1 ottobre) pomeriggio, si terranno due giornate informative a cura dell’Informagiovani Salerno, Ente del Comune gestito da Moby Dick ETS e con il supporto del Sodalis CSV Salerno (Bando Riabitare i luoghi). L’appuntamento è previsto per le 16:00 in via Alfonso Alvarez, alle spalle della spiaggia di Santa Teresa, dove uno stand informativo accoglierà i giovani partecipanti che si sono iscritti ai percorsi tematici segnalati on line.

Quattro le tematiche che verranno affrontate nella due giorni salernitana:

Vivere un’esperienza all’estero

Affrontare un colloquio

Orientamento al lavoro

Aprire un’impresa/associazione

Opportunità per sviluppare nuove competenze, strumenti e consigli per affrontare un colloquio di lavoro, supporto nella definizione di un progetto professionale, info sulle misure regionali e nazionali per la nascita di micro, piccole e medie imprese. Il tutto con il supporto di formatori, psicologi del lavoro, youth worker. Le giornate saranno strutturate con incontri tematici di 1 ora cadauno con un max di 15 partecipanti.

“E’ un’opportunità da non perdere – sottolinea l’Assessore Paola De Roberto – i ragazzi avranno modo di conoscere ed apprendere le misure necessarie per immettersi nel mondo del lavoro, fare esperienze all’estero, confrontarsi con esperti del settore. Sono soddisfatta del lavoro che stiamo svolgendo e punto ad uno sviluppo sempre maggiore del servizio informagiovani”.

“Siamo scesi in campo per incontrare i giovani e fornire loro gli strumenti giusti per orientarsi – afferma Francesco Piemonte, Presidente Moby Dick ETS – come Informagiovani vogliamo essere presenti sul territorio toccandone ogni punto e incontrando il maggior numero di ragazzi possibile, assicurando ogni forma di presenza, on line, in sede ed in giro per la città, come in questo caso”.