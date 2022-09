Ritornano gli eventi in libreria alla Mondadori di Pontecagnano Faiano. Appuntamento con la scrittrice e poetessa Maria Pagano, Domenica 2 Ottobre alle 11.00 con il suo ultimo romanzo “Non voglio imparare a vivere”. A moderare l’incontro il regista Andrea D’Ambrosio. Letture a cura di Michela Ventre (attrice) e Antonino Masilotti (attore performer).

La libreria di Pontecagnano Faiano si impegna nella realizzazione di eventi che abbracciano varie tematiche sociali e culturali per garantire un ponte di scambio di idee e passioni con i cittadini di Pontecagnano Faiano. Gli eventi sono patrocinati dal Comune di Pontecagnano Faiano che sostiene le iniziative. L’appuntamento è per Domenica 2 Ottobre per una giornata di arte e parole.