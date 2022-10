Si terrà il prossimo 11 ottobre 2022, alle ore 9.30, presso il Salone dei Marmi di Palazzo del Città di Salerno la sesta edizione del premio di giornalismo sportivo dedicato alla memoria di Zaccaria Tartarone, appassionato cronista delle vicende sportive di Salerno e provincia, scomparso nel 2015.

A organizzare il premio è la redazione giornalistica di “PaperBoy” (paperboysalerno.it) – periodico edito dalla Cooperativa Sociale “Il Villaggio di Esteban” – interamente realizzato da persone con disabilità fisiche e intellettivo-relazionali, in collaborazione con “Radio Salerno Village” (radiosalernovillage.it), emittente nata come supplemento radiofonico della stessa testata giornalistica.

Le due redazioni hanno deciso di assegnare il premio dell’edizione 2022 a Donatella Scarnati, della redazione sportiva della RAI, importante esponente del giornalismo sportivo della tv pubblica e primo volto femminile della nota trasmissione sportiva 90° Minuto.

L’evento sarà occasione per discutere di inclusione attraverso lo sport con il convegno dal titolo “Sport e disabilità, l’inclusione nella pratica sportiva e le regole della narrazione giornalistica”, che sarà presentato da Carlo Noviello, presidente della Cooperativa Sociale Il Villaggio di Esteban.

Sarà presente una delegazione della Salernitana for Special, squadra partecipante al campionato della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della F.I.G.C., nata per volontà de Il Villaggio di Esteban e adottata dalla U.S. Salernitana 1919.

I saluti saranno portati dal Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, dall’Assessore alle politiche Sociali Paola De Roberto, dall’A.D. della U.S. Salernitana 1919 Maurizio Milan, dal Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli e dal Coordinatore dell’Area Sportiva della F.I.G.C. Fabio Santoro.

Le relazioni sui temi del convegno saranno curate da Umberto Adinolfi, Direttore PaperBoy e Salernitana Live; Gianluca Raffone, Psicologo e allenatore della Salernitana for Special; Carolina Mansi, Psicologa de Il Villaggio di Esteban; Emiliana Polini, Direttore Tecnico Nazionale della Federazione Ginnastica d’Italia – Settore Ginnastica per tutti; Simona Uttieri, Psicologa dello sport, referente gruppo sport dell’Ordine degli Psicologi della Campania.

Di seguito la locandina dell’evento, che è accreditato presso l’O.d.G. della Campania per la formazione professionale: