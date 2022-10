Nuovo appuntamento letterario per la Mondadori Bookstore Pontecagnano Faiano. Martedì 18 Ottobre alle 18.30 è in programma un incontro con lo chef Cristiano Tomei. Giudice di Cuochi d’Italia, ospite a “La prova del cuoco” e a tanti altri programmi televisivi, è rinomato per il suo famosissimo ristorante “L’Imbuto” insignito di una Stella Michelin.

Lo chef sarà ospite alla Mondadori Bookstore Pontecagnano Faiano con il suo libro “Mio nonno mi portava a fà gli erbi – Una vita di ricette e ricerca in cucina” edito da Rizzoli. Il dibattito sarà moderato dalla giornalista Carmen Altamura.