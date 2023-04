Dopo il successo del brano “Il tuo Profumo” in feat con i Soud Sound System, uscito nel 2022, il cantante campano Piervito De Rosa, in arte Piervito Grisù, ha lanciato un altro singolo. Il 1° Aprile è infatti uscito il suo nuovo brano in feat con Anthony Johnson, artista di fama mondiale e superstar della reggae music, il brano ha come titolo “Save the Planet”.

La canzone affronta la tematica della tutela ambientale, il video del brano è un cartone animato, dopo esser stato presentato sul canale Youtube dell’artista sarà presentato nelle scuole nell’intento di sensibilizzare i più piccoli al rispetto e alla tutela ambientale.

Il brano è stato prodotto da la PecoraNera, etichetta discografica campana, la parte musicale è stata realizzata da Ruparupa records e il video è stato disegnato e animato da Enzo Lauria, che ha realizzato concept e disegni, e da Antonio Scarpetta, che ha realizzato l’animazione. Il brano sarà presentato e suonato nei live che Piervito Grisù ha in programma a partire da fine aprile. Il tour “Reggae & Tammorra” in full band toccherà varie tappe in Italia e all’estero.