Tutto pronto a Giffoni Valle Piana per l’evento musicale più atteso dalla comunità scolastica salernitana. Il prossimo 27 aprile, con inizio fissato alle ore 16, presso la palestra del plesso della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo « Don Milani – Linguiti », ubicato in via Beneventano, si celebrerà il « Jazz Mood School Day », organizzato dagli istituti comprensivi « Don Milani – Linguiti » di Giffoni Valle Piana e « Patroni » di Pollica.

Entrambe le scuole hanno l’indirizzo di strumento musicale e sono dirette dalla Prof.ssa Daniela Ruffolo. Si tratta di due scuole che partecipano alla rete nazionale denominata « Jazz Mood Schools ». L’evento è inserito in un programma nazionale che coinvolge tanti istituti in tutta Italia e migliaia di studenti (il programma dell’evento nazionale è riportato al seguente link:

https://www.indire.it/2022/04/04/jazz-mood-school-la-rete-che-porta-il-jazz-nelle-scuole/.

L’evento del 27 aprile è stato organizzato dai docenti di ed.musicale e di strumento musicale dei due istituti, con la partecipazione anche di genitori musicisti ed ex alunni della « Don Milani-Linguiti » di Giffoni.

I docenti coinvolti nel progetto e nella realizzazione dell’evento sono: per la « Don Milani-Linguiti »: Proff. Maiorino Francesco e Coralluzzo Milva (ed.musicale), Pellegrino Antonio (flauto), Landskowska Margolszata (violino), Mauro Sabina (pianoforte), Del Mastro Francesco (clarinetto) ; per la « Patroni-Pollica » : Proff. Manente Bruno (ed. musicale), Marco Alfano (fagotto) Massimilano Barretta (tromba) Eleonora Amato ed Elena Nunziante (violino) Milena Vertucci (pianoforte). Inoltre sono coinvolti in PCTO gli studenti dell’indirizzo professionale per gli audiovisivi dell’Istituto di Istruzione Superiore « Glorioso » di Montecorvino Rovella, guidati dal prof. Minichiello. Il dirigente scolastico è la prof.ssa Teresa Sorrentino.