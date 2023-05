Otto punti sulla terzultima! Che non ci bastano, ma che profumano di “fatica”, frutti preziosi del lavoro eccezionale di una squadra che non sta solo facendo il suo dovere, sta facendo innamorare un sacco di gente. E questo vale molto di più di ogni risultato.

Dieci partite senza sconfitte! Noi, che due campionati di seguito in A non li avevamo mai fatti, tranne che a Fifa ’98.

Quindici gol per questo ragazzo del Senegal! Che ci ha fatto riscoprire il piacere di urlare il nome di un calciatore: Dia. Lui, “ex elettricista” che non è un’offesa ma un orgoglio, perché si capisce ch’è uno che sa quant’è dura portare a casa la pagnotta. Boulaye, nome che ormai per noi si pronuncia come un “Matteo” o uno “Giuann” qualsiasi. Attaccante fortissimo. Eroe di popolo. Meriterebbe le notti della nobiltà della Champions, eppure ci penserà prima di lasciare la sua – e nostra – dannata periferia.