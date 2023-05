Aggregazione, amicizia e tanto calcio. Dal prossimo 5 giugno, per circa due settimane, ritorna il prestigioso torneo di calcio giovanile “Insieme per lo Sport” organizzato dalla società sportiva Salernum Baronissi 2008, dal responsabile Mario Avallone e da Alfonso Zoccola. Una kermesse molto attesa per quanto riguarda il panorama del calcio giovanile salernitano, che anche quest’anno vedrà una grandissima partecipazione di ragazzi, pronti a darsi “battaglia” sul rettangolo verde.

Come per gli anni scorsi, anche stavolta il torneo di calcio giovanile avrà diverse sezioni dedicate, a seconda della fascia d’età dei partecipanti, e vedrà coinvolti tanti club calcistici della Campania. Si troveranno di fronte, infatti, la Salernitana, il Benevento, la Casertana, la Nocerina, la Cavese, la Paganese, il Pontecagnano e la Gelbison. Si partirà, nei primi cinque giorni, con la categoria Under 16 al campo “Vincenzo Volpe” di Salerno. Poi, la seconda parte del Torneo, vedrà impegnata la categoria Esordienti dal 12 giugno allo stadio comunale “Nuova Primavera” di Bellizzi, mentre il 16 giugno, al Centro DM Erminio di Bellizzi, sarà la volta dei più piccoli (categoria Pulcini). Un’iniziativa all’insegna dei sani valori dello sport, che servirà non soltanto per far accrescere l’entusiasmo dei giovani impegnati nel Torneo, ma pure per far memoria. Ogni sezione, infatti, come avvenuto anche nelle precedenti edizioni, sarà dedicata a indimenticati personaggi legati al mondo dello sport salernitano e non solo. La categoria Under 16 sarà dedicata all’imprenditore Mario La Marca, storico fondatore del Caseificio San Leonardo di Salerno, la categoria Esordienti al celebre talent scout e mister Alberto Massa, per tutti “zio Alberto”, maestro di calcio e d’insegnamenti di vita, mentre il premio della categoria Pulcini sarà intitolato allo storico funzionario del Comune di Salerno, Paolo Donatantonio.

Di seguito, la locandina dell’evento che si terrà, dal 5 al 17 giugno, tra le città di Salerno e Bellizzi: