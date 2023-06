di DARIO CIOFFI

I bambini di 33 anni fa oggi sono uomini fatti.

Gli uomini del ’90 magari si sentono vecchi.

Un sacco d’altra gente allora manco stava al mondo (né “a numero”).

E però tutti, in quella piazza, hanno in comune il desiderio di (ri)sentire Trottolino, canto per il quale il tempo non sembra mai trascorso, un po’ come per Mietta, il Vikingo e pochi altri.