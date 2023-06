Sono cambiati nel fisico e nell’aspetto ma non hanno perso quell’entusiasmo con il quale, quarant’anni fa, hanno condiviso le emozioni ed i ricordi tra i banchi di scuola. Gli alunni della quinta A commerciale dell’istituto “Matteo Della Corte” di Cava de’ Tirreni si sono ritrovati a distanza di quarant’anni dal loro esame di maturità. Era il 1983 quando, appena maggiorenni, affrontarono il primo grande banco di prova della propria vita. Con la stessa emozione di quei giorni e con il desiderio di ritrovarsi e di raccontarsi, i componenti di quella classe si sono ritrovati in un locale di Cava de’ Tirreni. «Un’emozione unica e bellissima», racconta Giuseppe Salsano che, insieme a Gerardo Pisapia, è stato tra i promotori della piacevole rimpatriata. A condividere con loro la grande emozione anche il prof. Emanuele Occhipinti.

Per una serata è stato come se il tempo fosse tornato indietro di 40 anni e la mente, in poche ore, ha potuto ripercorrere gli indimenticabili anni trascorsi tra i banchi del “Della Corte”.

Alla rimpatriata hanno preso parte Gerardo Ardito, Antonio Bisogno, Maurizio Bisogno, Paola Ciancone, Annamaria Cuccurullo, Lorenzo D’Amico, Angelo Di Marino, Carlo Mattia Medugno, Raffaele Milione, Rocco Navarra, Gerardo Pisapia, Maria Grazia Pisano, Carmine Pugliese, Maria Rispoli, Lello Russo, Giuseppe Salsano, Michela Senatore e Antonella Vitale. Ma il pensiero ed un abbraccio è andato anche a Costantino Aliberti, Rocco Pio Bisogno, Rosa Maria Della Rocca, Valerio Fasano, Carmela Forziati, Carmela Masullo e Matilde Vignuolo che non hanno potuto partecipare alla serata.