Rieccola, la massima kermesse iridata della scherma che in Italia mancava da Catania 2011. Dodici anni per percorrere 1300 chilometri da un luogo simbolo all’altro d’un Paese meraviglioso, con una passione e una vocazione schermistica di cui farsi vanto senza timore di (s)cadere nell’autoreferenzialità.

“Con Milano 2023 colmiamo una lacuna storica”, ha più volte ripetuto in quest’anno e mezzo il Presidente federale Azzi, ché alla città – a dire un cognome soltanto – dei Mangiarotti non bastava esser tra le Capitali del Mondo nella “nobile arte” per poter dire d’aver ospitato un Mondiale di scherma. Non era mai accaduto. Accadrà adesso, in fondo a un lavoro di squadra tra Comitato, Federazione e Istituzioni che non hanno lesinato alcuno sforzo, consapevoli che altri mille dovranno esser fatti per arrivare al traguardo del nono giorno. E però quella è la meta. Adesso conta il viaggio. Che sta per entrare nel vivo.

Un Mondiale “in casa” porta con sé una miriade di significati. Ce ne faremo bastare tre.

Il primo: siamo la scherma, lo sport più medagliato ai Giochi Olimpici, con l’onore di sentirselo dire da chiunque e l’onere di (ri)sentirsi pure quel ritornello come un tarlo nella testa dell’oro mancato a Tokyo. Benissimo, all’Olimpiade che verrà, Parigi 2024, intanto tocca qualificarsi e i punti in palio al Campionato del Mondo peseranno come piombo. È un po’ come il quarto exit poll durante le maratone elettorali in TV, quello che vedi a notte fonda, con un occhio aperto e l’altro chiuso senz’aver ancora deciso se varrà la pena chiuderli o tenerli aperti entrambi. Insomma, un momento che se non è una sentenza (perché non potrà esserlo né lo sarà), di sicuro conterà abbastanza. È il motivo per cui a Milano varrà tutto doppio: il prestigio delle medaglie iridate, il valore dei punteggi per la Qualifica Olimpica.

Il secondo: i nostri ragazzi. I campioni che non finiscono mai e i più giovani che per le prime volte si affacciano su questi palcoscenici di rara bellezza. La scherma azzurra in tutta la sua eterogeneità, competitività, compattezza e ambizione, il suo blasone e quell’irrefrenabile desiderio di futuro. Chi in carriera ha fatto così tanti Mondiali da aver perso il conto e chi invece è all’alba del percorso, con la “fame” di trasformare l’umanissima emozione del giocare in casa in un desiderio di vivere qualcosa di unico. Eccolo, il cuore del “motivo numero due”: il sostegno che meritano i nostri atleti, capaci in dodici mesi di stabilire un record dopo l’altro agli Europei (dalle 14 medaglie di Antalya 2022 alle 16 di quest’anno tra Plovdiv e Cracovia), di salire otto volte un’estate fa sul podio iridato al Cairo, e due sul gradino più alto, di fare incetta di risultati in Coppa del Mondo nell’ultimo biennio per ribadire cosa sia, sempre, l’Italia a livello internazionale.

A tutti loro, alle ragazze e ai ragazzi dei CT Stefano Cerioni, Dario Chiadò e Nicola Zanotti, ogni appassionato di scherma, di sport, ha il dovere di portare il proprio tifo, il proprio affetto, sulle pedane della Fiera MiCo, per esaltarli quando saranno in vantaggio e per aiutarli appena si ritroveranno sotto, a inseguire, magari con un filo di nebbia tra gli occhi e la maschera. Poi restiamo d’accordo come sempre: se andrà bene si dirà “abbiamo vinto”, in caso contrario sarà che “hanno perso”. Sìssignore, così funziona! Ma quello è il finale del film, l’importante è sapere d’esser tutti nella sceneggiatura, protagonisti e comparse, ciascuno per la propria parte. Per spingere i nostri, e per applaudire tutti gli altri. Ché siamo l’Italia che vuole il risultato, certo, ma pure il Paese di Mariaclotilde ed Emilia, le “spadiste fair play” che hanno scritto due tra le pagine più belle dello Sport con l’iniziale maiuscola, nella sua declinazione più autentica.