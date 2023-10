59 anni di storia da onorare sul campo, con il sogno di riprendersi la Promozione. Punta in alto la nuova Giffonese, targata Angelo Cavallo e Dionigi Troisi. Presso il Fellini Caffè di Giffoni Valle Piana, la società nerazzurra, la più longeva nell’aria dei Picentini, ha tolto i veli sulla stagione calcistica 2023-2024. Una serata con protagonisti l’intero organigramma dirigenziale, staff tecnico e squadra ma soprattutto i tanti appassionati dei colori nerazzurri. Un evento che ha fatto da apripista al debutto in programma questo pomeriggio, sabato 30 settembre, nel rinnovato Stadio G.Troisi con il Pro Sala nel Girone H di Prima Categoria. Oltre all’ambizioso progetto sportivo, anche la bella notizia annunciata dal Sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano, ovvero la riapertura delle tribune con possibilità per i tifosi di poter sostenere attivamente la prima squadra della cittadina giffonese. Domani, domenica 1 ottobre, si terrà invece la cerimonia di inaugurazione.

“Sono onorato di questo incarico ed emozionato per questa nuova stagione sportiva – le parole del presidente Angelo Cavallo -. Abbiamo messo in piedi un progetto ambizioso, puntando a creare una squadra importante, ricca di talento con il giusto mix fra esperienza e gioventù. Vogliamo consolidarci nelle prime posizioni, dopo il quinto posto dello scorso anno, sperando di restare incollati alla vetta fino al termine della stagione”.

“La Giffonese è per me una questione di cuore – ha sottolineato Dionigi Troisi -. Negli anni scorsi abbiamo incontrato tante difficoltà ma non ho mai mollato per l’amore che mi lega a questi colori non senza grandi sacrifici. Ora ripartiamo con questo progetto ambizioso, pieno di giffonesi e soprattutto con la speranza di vedere gli spalti del Troisi sempre pieni per sostenere questa squadra”.

“Ad inizio campionato ci sono favorite e pretendenti alla promozione ma è un discorso che resta solo sulla carta – ha dichiarato il tecnico Antonio Pessolano -. Come tutte le squadre si partirà da 0 punti in classifica. Starà a noi metterci cuore, fame e spirito di sacrificio per strappare risultati di settimana in settimana cullando il sogno di issarci tra le prime forze di questo girone”.