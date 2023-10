Un inno all’amore, nel pieno spirito del reggae. Si chiama Feel The Love il brano di Elton Andrade, cantante di origini capoverdiane da 12 anni stabilitosi in Italia, a Salerno, dove ha trovato, appunto l’amore, costruendo una famiglia. Bad EJ, questo il suo nome d’arte, ha pubblicato da poche settimane su YouTube il brano prodotto da Max D’Alessandro (esperto musicista noto anche per la sua partecipazione ad X Factor nel 2015), il cui video è stato realizzato proprio su una delle isole che compone l’arcipelago di Capo Verde. Feel The Love, scritto in inglese ad eccezione di una parte cantata in dialetto portoghese, parla della cultura dell’amore, della pace, della voglia di provare a diffondere un messaggio di speranza universale, da chi non riesce a trovare la propria strada, a chi, come lo stesso autore, coltiva il sogno di sfondare nella musica.

Elton Andrade ha iniziato da giovanissimo ad appassionarsi alla musica, in particolare all’hip-hop, è stato uno dei primi abitanti della sua piccola isola a venire a contatto con il rap, senza tralasciare l’influenza raggae, scrivendo anche le sue prime canzoni. Poi l’arrivo in Italia, la creazione di una famiglia e il sogno della musica ripreso grazie all’incontro con Piervito Grisù, cantante reggae e produttore discografico, fondatore dell’etichetta “La Pecora Nera”. Dopo diversi dj set e numerose esibizioni in giro per tutto il Sud-Italia, la voglia di riprendere alcuni brani rimasti nel cassetto per diversi anni e riarrangiarli, partendo proprio da Feel The Love, con l’intento di far uscire un disco entro il prossimo anno. “Ho scommesso su Elton perché credo in lui, è sempre venuto ai miei concerti e mi aveva parlato della sua passione per il reggae – racconta Grisù -, io sono stato fortunato con la mia esperienza e voglio mettere a disposizione dei ragazzi che meritano attenzione i giusti contatti, la professionalità, la possibilità di potersi esibire dal vivo e di coltivare un sogno”.