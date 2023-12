La poesia è una roba seria. Troppo complessa, ho sempre pensato, per chi di mestiere fa cronaca, seppur con velleità d’una prosa piacevole che provi a rendere un racconto meno scontato o stereotipato. Materia comunque lontana dall’arte della poesia. È un muro concettuale, se si vuole pregiudizievole, che ha limitato il mio contatto con i libri di poesia.

“L’avventure de Pinocchio – Poesie su ‘n burattino” (Infinito Edizioni) mi ha aiutato, se non a buttar giù quel “muro” immaginario, di sicuro a dargli qualche colpo. Ogni pagina una picconata, per aprire degli squarci dai quali è entrata, lucente, la bellezza ch’è nei versi in linguaggio popolare. Il libro di Fausto Gasperini, che per la poesia prova amore autentico, sentimento genuino e “necessario” espresso scrivendo, pubblicando, nutrendosi di questa passione, dà una bella mano ad avvicinarsi al fascino di questo mondo.

Perché? Perché il suo romanesco verace “canta”, con la ricercata finezza che può avere – eh sì – pure il linguaggio popolare, le vicende del burattino più famoso al mondo e di tutti i personaggi che il genio di Collodi ha regalato a chissà quante generazioni di bambini e bambine, uomini e donne. Arrivando a tutti.

Ogni poesia va letta per far propri i messaggi che quest’opera – rispetto alla quale condivido in pieno la definizione di “poetica e didattica” – porta con sé, ma quel che a un neofita della materia come me colpisce è quanto resta, proprio nella forza che questo linguaggio così empatico e ricco di colore riesce a trasmettere.

Tutti avrete ascoltato, letto e visto in chissà quante diverse “salse” la fiaba di Pinocchio. Bene, Fausto con il suo lavoro ce ne regala una versione assolutamente originale, inedita.

Ho letto il libro con mio figlio di 4 anni e mezzo, già sorprendentemente (non per merito mio, sottolineo per deformazione professionale di “dovere di cronaca” che accompagno all’onestà) indirizzato verso la lettura. Il linguaggio romanesco di Fausto gli ha intaccato qualcuna delle primissime certezze che sta scoprendo all’alba del percorso, e però, “accompagnato” tra quei versi, s’è immedesimato e divertito.

Insomma, “L’avventure de Pinocchio” funzionano con grandi o piccini. Perché la poesia è una roba seria, ma può essere per tutti. E non è poi così scontato… (DAR.CIO.)

QUI IL LINK DELLA CASA EDITRICE

L’avventure de Pinocchio – Poesie su’n burattino

di Gasperini Fausto

Illustrazioni di Daniela Murru

Prefazione di Rino Caputo

Introduzione di Stefano Pavan

Postfazione di Aldo Onorati